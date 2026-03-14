Могут ли ФЛП в зоне боевых действий не уплачивать военный сбор после изменения группы — разъяснение

Стало известно, сохраняется ли льгота для предпринимателей после перехода между первой и второй группами ЕН.

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения, которые работают на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, могут не уплачивать военный сбор даже в случае изменения группы единого налога. Речь идет о переходе между первой и второй группами ЕН. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Налоговики поясняют: ключевым условием для льготы является налоговый адрес предпринимателя — он должен находиться на территории боевых действий или временно оккупированной территории на момент начала боевых действий или оккупации.

Кто из ФЛП может не уплачивать военный сбор

Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщиками военного сбора являются, в частности, физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп.

С 1 января 2025 года они должны уплачивать военный сбор в виде авансового взноса — не позднее 20 числа каждого месяца. По желанию его можно уплатить заранее за квартал или год, но не позднее конца текущего отчетного года.

Вместе с тем закон предусматривает исключение. ФОП первой и второй групп могут не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится:

на территориях активных боевых действий;

на территориях, где существует возможность боевых действий;

на временно оккупированных территориях Украины.

В таком случае сбор можно не уплачивать с первого числа месяца, когда на соответствующей территории начались боевые действия или оккупация, и до завершения боевых действий или деоккупации.

Влияет ли изменение группы ЕН

В ГНС подчеркивают: переход между первой и второй группами единого налога не лишает предпринимателя права на эту льготу.

Если налоговый адрес ФОП уже был определен как территория боевых действий или временно оккупированная территория до момента изменения группы, предприниматель может и далее не уплачивать военный сбор.

Когда льгота прекращается

Право не уплачивать военный сбор действует до последнего дня месяца, в котором:

завершены активные боевые действия на территории;

прекращена возможность боевых действий;

завершена временная оккупация.

Даты определяются по Перечню территорий, на которых ведутся или велись боевые действия либо которые находятся в оккупации, утвержденному приказом Министерства развития громад и территорий Украины от 28 февраля 2025 года №376.

Вместе с тем льгота перестает действовать с первого числа месяца после того, как предприниматель официально изменит местонахождение на другую территорию Украины.

Что учитывает налоговая

Информация о налоговом адресе предпринимателя и дате регистрации содержится в реестре плательщиков единого налога. Именно эти данные учитываются при определении права на льготу.

Таким образом, ФЛП первой и второй групп, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, сохраняют право не уплачивать военный сбор даже после перехода между группами единого налога.

