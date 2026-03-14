Чи можуть ФОП у зоні бойових дій не сплачувати військовий збір після зміни групи — роз’яснення

Стало відомо, чи зберігається пільга для підприємців після переходу між першою та другою групами ЄП.

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, які працюють на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, можуть не сплачувати військовий збір навіть у разі зміни групи єдиного податку. Йдеться про перехід між першою та другою групами ЄП. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Податківці пояснюють: ключовою умовою для пільги є податкова адреса підприємця — вона має знаходитися на території бойових дій або тимчасово окупованій території на момент початку бойових дій або окупації.

Хто з ФОП може не сплачувати військовий збір

Відповідно до Податкового кодексу України, платниками військового збору є, зокрема, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп.

З 1 січня 2025 року вони мають сплачувати військовий збір у вигляді авансового внеску — не пізніше 20 числа кожного місяця. За бажанням його можна сплатити наперед за квартал або рік, але не пізніше кінця поточного звітного року.

Водночас закон передбачає виняток. ФОП першої та другої груп можуть не сплачувати військовий збір, якщо їхня податкова адреса знаходиться:

на територіях активних бойових дій;

на територіях, де існує можливість бойових дій;

на тимчасово окупованих територіях України.

У такому випадку збір можна не сплачувати з першого числа місяця, коли на відповідній території почалися бойові дії або окупація, і до завершення бойових дій чи деокупації.

Чи впливає зміна групи ЄП

У ДПС наголошують: перехід між першою та другою групами єдиного податку не позбавляє підприємця права на цю пільгу.

Якщо податкова адреса ФОП вже була визначена як територія бойових дій або тимчасово окупована територія до моменту зміни групи, підприємець може і надалі не сплачувати військовий збір.

Коли пільга припиняється

Право не сплачувати військовий збір діє до останнього дня місяця, у якому:

завершено активні бойові дії на території;

припинено можливість бойових дій;

завершено тимчасову окупацію.

Дати визначаються за Переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які перебувають в окупації, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року №376.

Водночас пільга перестає діяти з першого числа місяця після того, як підприємець офіційно змінить місцезнаходження на іншу територію України.

Що враховує податкова

Інформація про податкову адресу підприємця та дату реєстрації міститься у реєстрі платників єдиного податку. Саме ці дані враховують під час визначення права на пільгу.

Таким чином, ФОП першої та другої груп, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, зберігають право не сплачувати військовий збір навіть після переходу між групами єдиного податку.

