В Україні змінився розмір плати за видачу міжнародних сертифікатів

Плата за видачу міжнародних сертифікатів для харчових продуктів нетваринного та тваринного походження змінилася з 1 січня.

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області нагадало, що Законом України «Про державний бюджет на 2026 рік» з 1 січня 2026 року встановлено мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 8647 грн, відповідно змінюється й розмір плати, яка стягується з оператора ринку на користь компетентного органу за видачу міжнародних сертифікатів для харчових продуктів нетваринного та тваринного походження.

Розмір такої плати становить: з 1 січня 2026 року – 432,35 грн, що відповідає 0,05 місячного розміру мінімальної заробітної плати згідно з вимогами статті 60 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

