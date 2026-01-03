  1. В Украине

В Украине изменился размер платы за выдачу международных сертификатов

15:43, 3 января 2026
Плата за выдачу международных сертификатов для пищевых продуктов нетваринного и животного происхождения изменилась с 1 января.
Фото: facebook.com/khconsumer.gov.ua
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области напомнило, что Законом Украины «О Государственном бюджете на 2026 год» с 1 января 2026 года установлена минимальная заработная плата в месячном размере — 8 647 грн, в связи с чем изменяется и размер платы, взимаемой с оператора рынка в пользу компетентного органа за выдачу международных сертификатов для пищевых продуктов нетваринного и животного происхождения.

Размер такой платы составляет: с 1 января 2026 года — 432,35 грн, что соответствует 0,05 месячного размера минимальной заработной платы согласно требованиям статьи 60 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов».

Госпродпотребслужба

