Ювілей весілля можна відзначити у ДРАЦС: хто і як може замовити церемонію

Подружжя можуть замовити символічну урочисту церемонію незалежно від кількості років у шлюбі.

Подружні пари в Україні дедалі частіше обирають неформатне, але символічне святкування річниці шлюбу — ювілейне весілля у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Про таку можливість нагадують у Хмельницькому міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Йдеться про платну послугу у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, яка передбачає проведення урочистої церемонії для подружжя, що вже має офіційно зареєстрований шлюб. Це не повторна реєстрація в юридичному сенсі, а символічне вшанування любові, взаємоповаги та вірності, перевірених роками спільного життя.

Що передбачає церемонія ювілейного весілля

Під час заходу для пари:

виголошують святкову промову;

вручають «ювілейне свідоцтво»;

створюють атмосферу, орієнтовану на теплі емоції, спогади та родинні цінності.

Важлива деталь: ювілейне весілля доступне не лише для «круглих дат». Замовити послугу можна незалежно від кількості років у шлюбі — хоч після першої річниці, хоч через десятиліття.

Хто може ініціювати святкування

Звернутися для організації церемонії можуть:

самі подружжя;

їхні родичі;

друзі або близьке оточення.

Під час урочистостей подружжю видають свідоцтво про шлюб із позначкою «повторно», що дозволяє знову пережити емоції весільного дня, символічно оновити обіцянки та поділитися цим моментом із рідними.

Ювілейне весілля у ДРАЦС — це не просто церемонія. Це публічний жест поваги до інституту сім’ї, можливість надихнути молодші покоління та ще раз сказати «так» людині, з якою пройдено значну частину життя.

За детальною інформацією щодо умов та організації послуги радять звертатися до найближчого відділу ДРАЦС.

