  1. В Украине

Юбилей свадьбы можно отметить в ГРАГС: кто и как может заказать церемонию

17:13, 3 января 2026
Супруги могут заказать символическую торжественную церемонию независимо от количества лет в браке.
Супружеские пары в Украине все чаще выбирают неформатное, но символическое празднование годовщины брака — юбилейную свадьбу в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния. О такой возможности напоминают в Хмельницком межрегиональном управлении Минюста.

Речь идет о платной услуге в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, которая предусматривает проведение торжественной церемонии для супругов, уже имеющих официально зарегистрированный брак. Это не повторная регистрация в юридическом смысле, а символическое чествование любви, взаимного уважения и верности, проверенных годами совместной жизни.

Что предусматривает церемония юбилейной свадьбы

Во время мероприятия для пары:

  • произносят праздничную речь;
  • вручают «юбилейное свидетельство»;
  • создают атмосферу, ориентированную на теплые эмоции, воспоминания и семейные ценности.

Важная деталь: юбилейная свадьба доступна не только для «круглых дат». Заказать услугу можно независимо от количества лет в браке — хоть после первой годовщины, хоть через десятилетия.

Кто может инициировать празднование

Обратиться для организации церемонии могут:

  • сами супруги;
  • их родственники;
  • друзья или близкое окружение.

Во время торжеств супругам выдают свидетельство о браке с отметкой «повторно», что позволяет снова пережить эмоции свадебного дня, символически обновить обещания и разделить этот момент с родными.

Юбилейная свадьба в ГРАГС — это не просто церемония. Это публичный жест уважения к институту семьи, возможность вдохновить младшие поколения и еще раз сказать «да» человеку, с которым пройдена значительная часть жизни.

За подробной информацией об условиях и организации услуги советуют обращаться в ближайший отдел ГРАГС.

