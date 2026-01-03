Юбилей свадьбы можно отметить в ГРАГС: кто и как может заказать церемонию
Супружеские пары в Украине все чаще выбирают неформатное, но символическое празднование годовщины брака — юбилейную свадьбу в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния. О такой возможности напоминают в Хмельницком межрегиональном управлении Минюста.
Речь идет о платной услуге в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, которая предусматривает проведение торжественной церемонии для супругов, уже имеющих официально зарегистрированный брак. Это не повторная регистрация в юридическом смысле, а символическое чествование любви, взаимного уважения и верности, проверенных годами совместной жизни.
Что предусматривает церемония юбилейной свадьбы
Во время мероприятия для пары:
- произносят праздничную речь;
- вручают «юбилейное свидетельство»;
- создают атмосферу, ориентированную на теплые эмоции, воспоминания и семейные ценности.
Важная деталь: юбилейная свадьба доступна не только для «круглых дат». Заказать услугу можно независимо от количества лет в браке — хоть после первой годовщины, хоть через десятилетия.
Кто может инициировать празднование
Обратиться для организации церемонии могут:
- сами супруги;
- их родственники;
- друзья или близкое окружение.
Во время торжеств супругам выдают свидетельство о браке с отметкой «повторно», что позволяет снова пережить эмоции свадебного дня, символически обновить обещания и разделить этот момент с родными.
Юбилейная свадьба в ГРАГС — это не просто церемония. Это публичный жест уважения к институту семьи, возможность вдохновить младшие поколения и еще раз сказать «да» человеку, с которым пройдена значительная часть жизни.
За подробной информацией об условиях и организации услуги советуют обращаться в ближайший отдел ГРАГС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.