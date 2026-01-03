  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував зміну пʼяти керівників ОДА: кого змінять

16:28, 3 січня 2026
Мова йде про керівників Вінницької, Полтавської, Тернопільської, Дніпропетровської та Чернівецької областей.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни керівників обласних адміністрацій в п’яти областях.

За словами Глави держави, вже тривають консультації щодо нових керівників Вінниччини, Полтавщини, Тернопільщини, а також Дніпропетровської та Чернівецької областей.

Він додав, що коло кандидатур визначене.

Рішення будуть ухвалені вже 4 січня, а вже з наступного тижня нові керівники регіонів мають розпочати роботу.

«Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати» — наголосив Президент.

Володимир Зеленський

