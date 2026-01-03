  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал смену пяти руководителей ОГА: кого заменят

16:28, 3 января 2026
Речь идет о руководителях Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Днепропетровской и Черновицкой областей.
Владимир Зеленский анонсировал смену пяти руководителей ОГА: кого заменят
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения руководителей областных администраций в пяти областях.

По словам Главы государства, уже продолжаются консультации относительно новых руководителей Винницкой, Полтавской, Тернопольской, а также Днепропетровской и Черновицкой областей.

Он добавил, что круг кандидатур определен.

Решения будут приняты уже 4 января, а уже со следующей недели новые руководители регионов должны начать работу.

«Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский

