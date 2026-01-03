Владимир Зеленский анонсировал смену пяти руководителей ОГА: кого заменят
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения руководителей областных администраций в пяти областях.
По словам Главы государства, уже продолжаются консультации относительно новых руководителей Винницкой, Полтавской, Тернопольской, а также Днепропетровской и Черновицкой областей.
Он добавил, что круг кандидатур определен.
Решения будут приняты уже 4 января, а уже со следующей недели новые руководители регионов должны начать работу.
«Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать», — подчеркнул Президент.
