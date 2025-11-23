  1. В Украине

В Черниговской области отправили за решетку блогера, который призывал оказывать силовое сопротивление ТЦК

10:01, 23 ноября 2025
40-летний мужчина превратил свой YouTube-канал в площадку для пропаганды.
В Черниговской области 5 лет тюрьмы получил блогер, который призывал срывать мобилизацию и оказывать силовое сопротивление ТЦК. Об этом сообщил Черниговский областной ТЦК.

Отмечается, что 40-летний мужчина превратил свой YouTube-канал с 7,6 тыс. подписчиков в площадку для деструктивной пропаганды.

«Под видом “консультаций” он фактически обучал, как противодействовать законным действиям представителей ТЦК и СП, формировал агрессию к военным и подстрекал к насилию», — заявили в ТЦК.

Лингвистическая экспертиза СБУ подтвердила наличие в видео прямых призывов к силовым действиям против работников ТЦК.

Суд признал его виновным по материалам СБУ по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 114-1 — воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период,

ч.1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан по национальному, расовому или религиозному признаку.

