В Черниговской области отправили за решетку блогера, который призывал оказывать силовое сопротивление ТЦК

40-летний мужчина превратил свой YouTube-канал в площадку для пропаганды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области 5 лет тюрьмы получил блогер, который призывал срывать мобилизацию и оказывать силовое сопротивление ТЦК. Об этом сообщил Черниговский областной ТЦК.

Отмечается, что 40-летний мужчина превратил свой YouTube-канал с 7,6 тыс. подписчиков в площадку для деструктивной пропаганды.

«Под видом “консультаций” он фактически обучал, как противодействовать законным действиям представителей ТЦК и СП, формировал агрессию к военным и подстрекал к насилию», — заявили в ТЦК.

Лингвистическая экспертиза СБУ подтвердила наличие в видео прямых призывов к силовым действиям против работников ТЦК.

Суд признал его виновным по материалам СБУ по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 114-1 — воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период,

ч.1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан по национальному, расовому или религиозному признаку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.