Чи може донька допомогти батьку-пенсіонеру пройти відеоідентифікацію для отримання виплат

У яких випадках Пенсійний фонд дозволяє фізичний супровід під час відеосеансу.

Отримувачі пенсій та страхових виплат, які через стан здоров’я потребують сторонньої допомоги, можуть проходити відеоідентифікацію не самостійно, а за участі помічника. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області, роз’яснюючи порядок дій для таких випадків.

Коли дозволений фізичний супровід під час відеоідентифікації

Якщо одержувач виплат має погіршений зір, проблеми зі слухом або інші обмеження, які ускладнюють проходження відеоідентифікації, законодавство дозволяє залучити помічника. Це може бути родич — зокрема дитина отримувача виплат.

Фізичний супровід допускається під час сеансу відеоконференцзв’язку за умови, що така потреба була зазначена заздалегідь під час подання заяви.

Як правильно подати заяву

Під час реєстрації заяви на проведення фізичної ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду необхідно:

заповнити анкету;

у графі «Вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації» обрати пункт «фізичний супровід».

Саме ця відмітка є підставою для участі помічника під час відеосеансу.

Які документи перевіряють під час відеоідентифікації

Відеоідентифікація в Пенсійному фонді проводиться на підставі:

документа, що посвідчує особу одержувача виплат;

документа законного представника або помічника — у разі фізичного супроводу;

для дітей — свідоцтва про народження.

У Пенсійному фонді наголошують: якщо в заяві зазначено потребу у фізичному супроводі, помічник обов’язково повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

