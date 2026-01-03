Может ли дочь помочь отцу-пенсионеру пройти видеоидентификацию для получения выплат

В каких случаях Пенсионный фонд разрешает физическое сопровождение во время видеосеанса.

Получатели пенсий и страховых выплат, которые по состоянию здоровья нуждаются в посторонней помощи, могут проходить видеоидентификацию не самостоятельно, а с участием помощника. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области, разъясняя порядок действий для таких случаев.

Когда разрешено физическое сопровождение при видеоидентификации

Если получатель выплат имеет ухудшенное зрение, проблемы со слухом или другие ограничения, которые усложняют прохождение видеоидентификации, законодательство позволяет привлечь помощника. Это может быть родственник — в частности ребенок получателя выплат.

Физический сопровожд допускается во время сеанса видеоконференцсвязи при условии, что такая необходимость была указана заранее при подаче заявления.

Как правильно подать заявление

Во время регистрации заявления на проведение физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда необходимо:

заполнить анкету;

в графе «Вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации» выбрать пункт «физическое сопровождение».

Именно эта отметка является основанием для участия помощника во время видеосеанса.

Какие документы проверяют во время видеоидентификации

Видеоидентификация в Пенсионном фонде проводится на основании:

документа, удостоверяющего личность получателя выплат;

документа законного представителя или помощника — в случае физического сопровождения;

для детей — свидетельства о рождении.

В Пенсионном фонде подчеркивают: если в заявлении указана необходимость физического сопровождения, помощник обязательно должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

