Пенсионерам объяснили, как пройти идентификацию через зарубежные дипломатические учреждения

Пенсионный фонд опубликовал видеоинструкцию по прохождению идентификации в зарубежном консульстве.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как пройти идентификацию в зарубежном консульстве.

Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию, в которой рассказало, какие документы нужны и что необходимо знать, чтобы процесс прошел быстро и без проблем.

ПФ напомнил:

способы прохождения идентификации через зарубежные дипломатические учреждения;

какие документы подготовить для идентификации за границей;

пошаговую инструкцию по прохождению идентификации онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

