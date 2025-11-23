  1. В Украине

ЕС предложил встречные предложения к мирному плану США по Украине, — WP

10:19, 23 ноября 2025
Предложения ЕС предусматривают восстановление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для ВСУ.
ЕС предложил встречные предложения к мирному плану США по Украине, — WP
Фото: radiosvoboda.org
Лидеры ЕС разработали свои предложения по урегулированию войны в Украине. Об этом утверждает издание The Washington Post.

В предложениях, которые получило издание, сказано, что никаких ограничений для украинских военных не предусмотрено. План предусматривает возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и Каховской дамбы, а также обеспечение «свободных проходов» по Днепру и контроля над Кинбурнской косой.

Решение других территориальных вопросов должно рассматриваться после прекращения огня.

WP добавляет, что, по словам анонимного европейского чиновника, 23 ноября в Женеве к переговорам по мирному плану присоединятся высокопоставленные представители Франции, Германии и Великобритании. Во время обсуждения хотят выработать общий европейский подход к урегулированию войны и обеспечению стабильности в регионе.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. 

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

