Стало известно, где и когда США, Украина и ЕС обсудят мирный план Трампа из 28 пунктов

17:50, 22 ноября 2025
Встреча делегаций Украины, Европы и США состоится в Женеве.
В Женеве 23 ноября Соединённые Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов. Об этом пишет CNN.

Министр армии Дэн Дрисколл вместе со своей командой прибыл 22 ноября в Женеву для проведения встреч с украинскими чиновниками. Как сообщил американский должностное лицо, стороны обсудят «дальнейшие шаги в продвижении мирных инициатив».

По его словам, к консультациям в воскресенье, 23 ноября, присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

Он подчеркнул, что цель — согласовать формулировки к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Должностное лицо также сообщило, что Соединённые Штаты готовят отдельные переговоры с российской делегацией относительно предложенного мирного плана. Эта встреча, по его словам, «состоится быстро», однако не в Женеве. Место и время американская сторона пока не раскрывает.

Также известно, что представители европейских государств должны присоединиться к консультациям в Женеве, где будут обсуждать мирный план для Украины вместе с американскими и украинскими должностными лицами.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с США, международными партнёрами и РФ.

