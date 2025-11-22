Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ
Офис Президента сообщил, что в ближайшие дни в Швейцарии начнутся консультации с международными партнерами относительно дальнейших шагов для завершения войны.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для проведения переговоров.
«Рассчитываем на конструктивную работу и готовы действовать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы завершить ее достойным миром. Украина никогда не будет препятствием для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности», — заявили в ОП.
Состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира:
Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации
Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Буданов Кирилл Алексеевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Гнатов Андрей Викторович – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Иващенко Олег Иванович – Глава Службы внешней разведки Украины
Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины
Острянский Евгений Викторович – Первый заместитель Секретаря СНБО
Поклад Александр Валентинович – заместитель Главы Службы безопасности Украины
Бевз Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины
Главе делегации разрешено:
- вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации;
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (с согласия их руководителей), научных советников, экспертов (с их согласия).
Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорном процессе с США и другими международными партнерами, а также с представителями РФ для достижения справедливого и устойчивого мира.
