Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ

13:02, 22 ноября 2025
Президент определил состав делегации Украины для участия в переговорах с США, другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ.
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ
Офис Президента сообщил, что в ближайшие дни в Швейцарии начнутся консультации с международными партнерами относительно дальнейших шагов для завершения войны.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для проведения переговоров.

«Рассчитываем на конструктивную работу и готовы действовать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы завершить ее достойным миром. Украина никогда не будет препятствием для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности», — заявили в ОП.

Состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира:

Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации

Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Буданов Кирилл Алексеевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Гнатов Андрей Викторович – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Иващенко Олег Иванович – Глава Службы внешней разведки Украины

Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины

Острянский Евгений Викторович – Первый заместитель Секретаря СНБО

Поклад Александр Валентинович – заместитель Главы Службы безопасности Украины

Бевз Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины

Главе делегации разрешено:

  • вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации;
  • привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (с согласия их руководителей), научных советников, экспертов (с их согласия).

Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорном процессе с США и другими международными партнерами, а также с представителями РФ для достижения справедливого и устойчивого мира.

