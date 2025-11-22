  1. В Україні

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із США, міжнародними партнерами та РФ

13:02, 22 листопада 2025
Президент визначив склад делегації України для участі в переговорах зі США, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ.
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із США, міжнародними партнерами та РФ
Офіс Президента повідомив, що найближчими днями у Швейцарії розпочнуться консультації з міжнародними партнерами щодо подальших кроків для завершення війни.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для проведення перемовин.

«Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки», — заявили в ОП.

Склад делегації України для участі в переговорному процесі із США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру:

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації

Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

Острянський Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.

Главі делегації дозволено:

  • вносити за погодженням із Президентом України зміни до складу делегації України;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Кабмін має забезпечити фінансування витрат, повʼязаних з участю делегації України в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

