Стало відомо, де і коли США, Україна та ЄС обговорять мирний план Трампа з 28 пунктів

17:50, 22 листопада 2025
Зустріч делегацій України, Європи та США відбудеться у Женеві.
Стало відомо, де і коли США, Україна та ЄС обговорять мирний план Трампа з 28 пунктів
ілюстративне фото: Держдеп США
У Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. Про це пише CNN.

Міністр армії Ден Дрісколл разом зі своєю командою ВЖЕ прибув до Женеви для проведення зустрічей із українськими чиновниками. Як повідомив американський посадовець, сторони обговорять "подальші кроки у просуванні мирних ініціатив".

За його словами, до консультацій у неділю долучаться держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. 

Він підкреслив, що мета - узгодити формулювання до зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Посадовець також повідомив, що США готують окремі переговори з російською делегацією щодо запропонованого мирного плану. 

Також відомо, що представники європейських держав мають приєднатися до консультацій у Женеві, де обговорюватимуть мирний план для України разом з американськими та українськими посадовцями. 

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із США, міжнародними партнерами та РФ. 

