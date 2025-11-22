Стало відомо, де і коли США, Україна та ЄС обговорять мирний план Трампа з 28 пунктів

Зустріч делегацій України, Європи та США відбудеться у Женеві.

ілюстративне фото: Держдеп США

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. Про це пише CNN.

Міністр армії Ден Дрісколл разом зі своєю командою ВЖЕ прибув до Женеви для проведення зустрічей із українськими чиновниками. Як повідомив американський посадовець, сторони обговорять "подальші кроки у просуванні мирних ініціатив".

За його словами, до консультацій у неділю долучаться держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.

Він підкреслив, що мета - узгодити формулювання до зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Посадовець також повідомив, що США готують окремі переговори з російською делегацією щодо запропонованого мирного плану.

Також відомо, що представники європейських держав мають приєднатися до консультацій у Женеві, де обговорюватимуть мирний план для України разом з американськими та українськими посадовцями.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із США, міжнародними партнерами та РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.