Мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов нужно серьезно доработать — заявление лидеров ЕС

Лидеры ЕС и НАТО сделали совместное заявление о мирном плане США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали совместную позицию относительно мирного плана для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить основой для дальнейших переговоров, однако на данный момент нуждается в значительных уточнениях и доработках.

Лидеры Европейского союза выразили поддержку американским мирным инициативам в отношении Украины и подчеркнули, что представленный США предварительный документ из 28 пунктов содержит ряд ключевых положений, необходимых для достижения справедливого и прочного мира. В то же время европейские руководители указали, что этот проект может быть лишь отправной точкой и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

«Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы твердо придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями Вооружённых сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям», — говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркнули европейские лидеры, любые элементы плана, которые касаются ЕС и НАТО, требуют согласия прежде всего членов этих объединений, а не только США, России или Украины.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу решимость продолжать постоянную поддержку Украины. Мы будем и далее осуществлять тесную координацию с Украиной и США в последующие дни», — отмечено в совместном заявлении.

С таким заявлением по Украине выступили руководители Европейского союза — президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным Sky News, Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.