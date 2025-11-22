  1. У світі
Мирний план Трампа щодо України з 28 пунктів треба серйозно допрацювати — заява лідерів ЄС

17:14, 22 листопада 2025
Лідери ЄС та НАТО зробили спільну заяву щодо мирного плану США.
Мирний план Трампа щодо України з 28 пунктів треба серйозно допрацювати — заява лідерів ЄС
Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Лідери Європейського Союзу висловили підтримку американським мирним ініціативам щодо України та підкреслили, що представлений США попередній документ із 28 пунктів містить низку ключових положень, необхідних для досягнення справедливого й тривалого миру. Водночас європейські керівники наголосили, що цей проєкт може слугувати лише відправною точкою і потребує подальшого доопрацювання.

"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями Збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - сказано у заяві.

Окрім того, підкреслили європейські лідери, будь-які елементи плану, які стосуються ЄС та НАТО, потребують згоди насамперед членів цих блоків, а не тільки США, Росії або України.

"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - зазначено у спільній заяві.

З такою заявою щодо України виступили керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними Sky News, Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

