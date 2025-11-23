ЄС запропонував контрпропозиції для мирного плану США щодо України, — WP

Пропозиції ЄС передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для ЗСУ.

Фото: radiosvoboda.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідери ЄС розробили свої пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. Про це стверджує видання The Washington Post.

У пропозиціях, які отримало видання, сказано, що жодних обмежень для українських військових не передбачено. План передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, а також забезпечення «вільних проходів» по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою.

Вирішення інших територіальних питань мають розглядатися після припинення вогню.

У WP додають, що за словами анонімного європейського чиновника, 23 листопада у Женеві до переговорів щодо мирного плану приєднаються високопосадовці з Франції, Німеччини та Великої Британії. Під час обговорення хочуть виробити спільний підхід Європи до врегулювання війни та забезпечення стабільності в регіоні.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України.

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.