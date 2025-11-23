Марко Рубио заявил, что мирный план по Украине разработали США

Мирное предложение предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров, — Марко Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что проект мирного соглашения по войне РФ против Украины был подготовлен Вашингтоном и используется как база для переговоров. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, мирный проект из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине, который на этой неделе появился в СМИ, был разработан в Вашингтоне.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров. Оно основано на предложении российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — заявил Рубио.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

