Марко Рубіо заявив, що мирний план щодо України розробили США

Мирна пропозиція пропонується як міцна основа для подальших переговорів, — Марко Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що проект мирної угоди щодо війни РФ проти України був підготовлений Вашингтоном і використовується як база для переговорів. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, мирний проєкт із 28 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, який цього тижня з’явився у ЗМІ, був розроблений у Вашингтоні.

«Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів. Вона базується на пропозиції російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», - заявив Рубіо.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України.

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

