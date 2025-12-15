QR-код замість «мокрої» печатки: нові паперові військово-облікові документи більше не видаватимуть

Що буде з уже виданими паперовими документами.

Електронний документ Резерв ID стає основним військово-обліковим документом для військовозобов’язаних. Як повідомив Мстислав Банік, який відповідає за розвиток цифрових продуктів Міноборони, держава переходить від паперових військових квитків, приписних і тимчасових посвідчень до цифрового формату в мобільному застосунку.

За його словами, нові паперові військово-облікові документи більше не видаватимуться. Водночас уже видані паперові документи залишатимуться чинними доти, доки в особи не зміняться персональні або облікові дані.

Резерв ID формується на основі інформації з державного реєстру, а не паперових картотек. Це, як зазначив Банік, мінімізує людський фактор: зникають ризики помилок у записах, плутанини з фотографіями чи підтвердження дійсності документа лише за «мокрою» печаткою. Відповідно, потреба у додаткових викликах для уточнення даних також поступово зникатиме.

Перевірка дійсності Резерв ID, а також інформації про відстрочку чи бронювання, здійснюватиметься за допомогою QR-коду. Саме тому перевага надаватиметься цифровому документу Резерв+, навіть якщо особа має при собі паперовий військово-обліковий документ, каже Банік.

Для тих, кого турбує відсутність інтернет-з’єднання, передбачена можливість завантажити PDF-версію військово-облікового документа безпосередньо в меню Резерв ID у застосунку. Якщо ж людина не має можливості користуватися мобільним застосунком, PDF-версію можна завантажити через портал «Дія». Водночас у разі зміни будь-яких даних QR-код у збереженому документі втратить чинність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», електронний документ у «Резерв+» тепер містить фото власника. Проте наразі фотографії у застосунку підтягнулися не у всіх користувачів. Проблема пов’язана з великим обсягом даних — у системі близько 6 мільйонів фотографій, і процес оновлення відбувається поступово, щоб не перевантажити сервери.

