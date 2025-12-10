Електронний документ у Резерв+ тепер містить фото власника — Міноборони

У Міноборони підкреслили, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

В електронному документі (Резерв ID) відтепер автоматично відображатиметься фото власника. Про це повідомило Міноборони.

Зазначається, щоб з’явилося фото — треба оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У Міноборони зазначили, що фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт.

«Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

У найближчі дні, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів — скористайтесь функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку», - додали у міністерстві.

