Коли в Резерв+ з’явиться фото власника військово-облікового документа – повідомили в Міноборони

З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа в системі «Резерв+», повідомив Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони, під час Digital Defence Forum.

«З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал «Дія»», — зазначив Берестовий.

За його словами, новий документ матиме QR-код, а фотографія власника дозволить ідентифікувати особу та унеможливить підкладання чужого документа. «Відповідно, для того, щоб можна було ідентифікувати особу, там потрібна фотографія, щоб не підкладати свій за чужий військово-обліковий документ», — підкреслив він.

Берестовий додав, що інших форм військово-облікового документа не передбачено.

