У Резерв+ зʼявиться фото власника у військово-обліковому документі

Електронний військовий документ Резерв+ отримає фото та новий дизайн.

Фото: mod.gov.ua

У застосунку Резерв+ незабаром у військово-обліковому документі з’явиться фото власника. Зараз розпочато відкрите тестування оновлення.

Як зазначили в Міноборони, новий дизайн дозволить швидше та прозоріше підтверджувати особу під час перевірки документів.

Для участі в тестуванні потрібно заповнити форму за посиланням.

