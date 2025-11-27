У Резерв+ зʼявиться фото власника у військово-обліковому документі
17:50, 27 листопада 2025
Електронний військовий документ Резерв+ отримає фото та новий дизайн.
Фото: mod.gov.ua
У застосунку Резерв+ незабаром у військово-обліковому документі з’явиться фото власника. Зараз розпочато відкрите тестування оновлення.
Як зазначили в Міноборони, новий дизайн дозволить швидше та прозоріше підтверджувати особу під час перевірки документів.
Для участі в тестуванні потрібно заповнити форму за посиланням.
