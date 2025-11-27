В Резерв+ появится фото владельца в военно-учетном документе
17:50, 27 ноября 2025
Электронный военный документ Резерв+ получит фото и новый дизайн.
Фото: mod.gov.ua
В приложении Резерв+ вскоре в военно-учетном документе появится фото владельца. Сейчас начато открытое тестирование обновления.
Как отметили в Минобороны, новый дизайн позволит быстрее и прозрачнее подтверждать личность при проверке документов.
Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке.
