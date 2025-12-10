Электронный документ в Резерв+ теперь содержит фото владельца — Минобороны

В Минобороны подчеркнули, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

В электронном документе (Резерв ID) отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что для появления фото необходимо обновить приложение до последней версии и обновить документ в нем.

«Мы стремимся к тому, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех», — заявила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В Минобороны отметили, что фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт.

«Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может загружаться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней — воспользуйтесь функцией “Исправить данные онлайн” в меню приложения», — добавили в министерстве.

