QR-код вместо «мокрой» печати: новые бумажные военно-учетные документы больше не будут выдавать

Электронный документ Резерв ID становится основным военно-учетным документом для военнообязанных. Как сообщил Мстислав Баник, отвечающий за развитие цифровых продуктов Минобороны, государство переходит от бумажных военных билетов, приписных и временных удостоверений к цифровому формату в мобильном приложении.

По его словам, новые бумажные военно-учетные документы больше выдаваться не будут. В то же время уже выданные бумажные документы будут оставаться действительными до тех пор, пока у лица не изменятся персональные или учетные данные.

Резерв ID формируется на основе информации из государственного реестра, а не бумажных картотек. Это, как отметил Баник, минимизирует человеческий фактор: исчезают риски ошибок в записях, путаницы с фотографиями или подтверждения действительности документа исключительно по «мокрой» печати. Соответственно, необходимость в дополнительных вызовах для уточнения данных также постепенно будет уходить в прошлое.

Проверка действительности Резерв ID, а также информации об отсрочке или бронировании, будет осуществляться с помощью QR-кода. Именно поэтому предпочтение будет отдаваться цифровому документу Резерв+, даже если у лица имеется при себе бумажный военно-учетный документ, отмечает Баник.

Для тех, кого беспокоит отсутствие интернет-соединения, предусмотрена возможность загрузить PDF-версию военно-учетного документа непосредственно в меню Резерв ID в приложении. Если же человек не имеет возможности пользоваться мобильным приложением, PDF-версию можно загрузить через портал «Дия». В то же время в случае изменения любых данных QR-код в сохраненном документе утратит действительность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», электронный документ в «Резерв+» теперь содержит фотографию владельца. Однако на данный момент фотографии в приложении подтянулись не у всех пользователей. Проблема связана с большим объемом данных — в системе около 6 миллионов фотографий, и процесс обновления происходит постепенно, чтобы не перегружать серверы.

