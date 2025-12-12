  1. В Україні

Фотографії у Резерв+ з’являються не у всіх користувачів – Міноборони пояснило причину

19:11, 12 грудня 2025
«Резерв+» не показує фото користувачів без біометричного паспорта.
Фото: УНІАН
Як раніше писала «Судово-юридична газета», електронний документ у «Резерв+» тепер містить фото власника. Проте наразі фотографії у застосунку підтягнулися не у всіх користувачів, повідомив керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, проблема пов’язана з великим обсягом даних — у системі близько 6 мільйонів фотографій, і процес оновлення відбувається поступово, щоб не перевантажити сервери.

Щоб вирішити проблему, Романюков радить користувачам:

  • оновити застосунок до останньої версії;
  • у самому «Резерв+» зробити запит на оновлення свого військово-облікового документа.

Водночас він зауважив, що у деяких користувачів фотографія може взагалі не з’явитися. Це стосується тих, хто не має біометричного закордонного паспорта, адже саме ці фотографії підтягуються у додаток.

Для тих, у кого немає біометричного паспорта, Романюков запевнив: документ залишається чинним навіть без фотографії. Під час додаткової ідентифікації, наприклад, при перевірках, може знадобитися пред’явити інші документи, що підтверджують особу з фотографією.

