Суд на Закарпатті визнав невинуватим чоловіка у справі про незаконне переправлення ухилянта через кордон

Обвинувачення не змогло довести в суді, що переправлення відбувалося за змовою та під контролем правоохоронців, а ключовий свідок спростував версію слідства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті суд визнав чоловіка невинуватим у незаконному переправленні військовозобов’язаного через кордон. Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в справі № 308/8615/24.

У матеріалах справи вказується, що в березі 2024 року обвинувачений за 2 тисячі доларів нібито організував переправлення чоловіка до Словаччини поза межами пунктів пропуску. Вказується, що ввечері він разом із «клієнтом» підʼїхав до кордону, отримав гроші і пояснив, що далі треба швидко підбігти до паркану і перелізти.

Органами досудового слідства кваліфіковано за ч.3 ст. 332 КК України, а саме: незаконне переправлення осіб через державний кордон України сприянню їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За версією обвинувачення, «клієнт» діяв під контролем правоохоронців і давав обвинуваченому імітаційні кошти. У матеріалах справи були заява добровільну згоду особи на залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи вручення технічних засобів фіксації та імітаційних доларових купюр та ін.

Але в судовому засіданні цей ключовий свідок не підтвердив таку версію подій. Він повідомив, що справді хотів під час воєнного стану нелегально перетнути кордон. Знайомий за межами України дав йому контакт. Свідок стверджував що не спрацював із поліцією і давав обвинуваченому власні гроші. При спробі перетину кордону його затримали і допитали. Свідок сказав, що до цього з заявою про злочин у поліцію не звертався і ніякої записуючої техніки і грошей від поліцейських не отримував.

Як зазначається у вироку, прокурор такі свідчення ніяк не спростував. Обвинувачений скористався правом мовчати і ніяких показань не давав.

Суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами. Самих лише показань свідка, на думку суду, було недостатньо для доведення вини особи поза розумним сумнівом.

Так, суд визнав чоловіка невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України і виправдати на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведеністю вчинення даного кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.