  1. В Україні

Змінюють правила гри: на саміті у Парижі узгоджують розміщення багатонаціональних сил в Україні

10:24, 6 січня 2026
У Парижі лідери «коаліції рішучих» планують погодити п’ять ключових зобов’язань щодо підтримки України, включно з розміщенням багатонаціональних сил.
Змінюють правила гри: на саміті у Парижі узгоджують розміщення багатонаціональних сил в Україні
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
Під час засідання «коаліції рішучих», яке відбудеться 6 січня у Парижі, лідери держав-учасниць мають намір узяти на себе зобов’язання за п’ятьма напрямками підтримки України. Про це на умовах анонімності повідомив представник Єлисейського палацу, пише Європейська правда.

За словами співрозмовника, учасники зустрічі обговорять:

  • припинення вогню та механізми моніторингу його дотримання;
  • подальшу підтримку Збройних Сил України;
  • формат розміщення багатонаціональних збройних сил на території України;
  • дії союзників у разі нової агресії Росії проти України;
  • довгострокову оборонну співпрацю.

Ключовою метою засідання є ухвалення рішень щодо можливих дій у межах «коаліції рішучих» та подальша координація цих кроків з американською стороною.

Окрему увагу лідери приділять модальностям припинення вогню, які не є прямими гарантіями безпеки. Зокрема, йдеться про організацію спостереження, контролю та перевірки на лінії розмежування. Представник Єлисейського палацу наголосив, що західні військові не розміщуватимуться безпосередньо на лінії зіткнення.

«Ми говоримо про лінію протяжністю близько 1400 км, і присутність солдатів на ній не має сенсу ані з тактичної, ані зі стратегічної точки зору», — пояснив він.

Натомість акцент робитиметься на використанні технічних засобів спостереження — дронів, супутників та інших інструментів, а також на узгодженні дій США, європейських партнерів і України у разі порушення режиму припинення вогню.

Як зазначили в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, серед елементів майбутніх гарантій безпеки є також довгострокова підтримка ЗСУ для запобігання новій агресії та розгортання багатонаціональних сил для допомоги Україні в повітрі, на морі й на суші, а також для навчання та відновлення українських військ.

США ЄС Україна війна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

