  1. В Украине

Меняют правила игры: на саммите в Париже согласовывают размещение многонациональных сил в Украине

10:24, 6 января 2026
В Париже лидеры «коалиции решительных» планируют согласовать пять ключевых обязательств по поддержке Украины, включая размещение многонациональных сил.
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
Во время заседания «коалиции решительных», которое состоится 6 января в Париже, лидеры государств-участников намерены взять на себя обязательства по пяти направлениям поддержки Украины. Об этом на условиях анонимности сообщил представитель Елисейского дворца, пишет «Европейская правда».

По словам собеседника, участники встречи обсудят:

  • прекращение огня и механизмы мониторинга его соблюдения;
  • дальнейшую поддержку Вооруженных Сил Украины;
  • формат размещения многонациональных вооруженных сил на территории Украины;
  • действия союзников в случае новой агрессии России против Украины;
  • долгосрочное оборонное сотрудничество.

Ключевой целью заседания является принятие решений относительно возможных действий в рамках «коалиции решительных» и дальнейшая координация этих шагов с американской стороной.

Отдельное внимание лидеры уделят модальностям прекращения огня, которые не являются прямыми гарантиями безопасности. В частности, речь идет об организации наблюдения, контроля и проверки на линии разграничения. Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что западные военные не будут размещаться непосредственно на линии соприкосновения.

«Мы говорим о линии протяженностью около 1400 км, и присутствие солдат на ней не имеет смысла ни с тактической, ни со стратегической точки зрения», — пояснил он.

Вместо этого акцент будет сделан на использовании технических средств наблюдения — дронов, спутников и других инструментов, а также на согласовании действий США, европейских партнеров и Украины в случае нарушения режима прекращения огня.

Как отметили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, среди элементов будущих гарантий безопасности также есть долгосрочная поддержка ВСУ для предотвращения новой агрессии и развертывание многонациональных сил для помощи Украине в воздухе, на море и на суше, а также для обучения и восстановления украинских войск.

