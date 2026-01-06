У ТЦК нагадали, які документи треба зібрати для служби за контрактом в ЗСУ

Кандидатам для служби за контрактом в ЗСУ треба зібрати низку документів.

Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК нагадав, які документи треба зібрати для служби за контрактом в ЗСУ.

Серед них:

Автобіографія (складається самостійно в рукописному і друкованому примірниках) з такими відомостями:

- Повне прізвище, ім’я та по-батькові

- Дата і місце народження

- Здобута освіта (починаючи зі школи) із зазначенням часу навчання у відповідних закладах та/або часу їхнього закінчення

- Попередні місця роботи (за наявності) із зазначенням посади та терміну перебування на ній

- Місце реєстрації проживання та (за потреби) фактичного перебування

- Контактний номер телефона

- Інформація про членів родини (із зазначенням їхніх повних прізвищ, імен та по-батькові, року народження, місця роботи і посади (за наявності) і місця проживання).

Характеристика з попереднього місця роботи (замовляється на попередньому місці роботи)

Рекомендаційний лист з частини (на зайняття вакантної посади)

Копія паспорта (ID-картки) громадянина України

Копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

Копія документа про народження

Копії документів про освіту

Копія документа військового обліку (військовий квиток або приписне свідоцтво)

Копія документа про шлюб або розірвання шлюбу (за наявності)

Копія документів про народження дитини/дітей (за наявності)

Витяг (з «Дії») про несудимість (витяг з інформативно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»)

Витяг (з «Дії») про місце проживання (копія довідки про реєстрацію місця проживання особи)

Довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки)

Дві фотокартки розміром 9×12

Стандартний блок з восьми фотокарток 3×4

Довідку ВЛК, щодо придатності до проходження служби на відповідній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.