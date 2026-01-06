  1. В Украине

В ТЦК напомнили, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ

09:48, 6 января 2026
Кандидатам для службы по контракту в ВСУ необходимо собрать ряд документов.
В ТЦК напомнили, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ
Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP
Донецкий областной ТЦК напомнил, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ.

Среди них:

Автобиография (составляется самостоятельно в рукописном и печатном экземплярах) с такими сведениями:

  • Фамилия, имя и отчество полностью
  • Дата и место рождения
  • Полученное образование (начиная со школы) с указанием периода обучения в соответствующих учебных заведениях и/или времени их окончания
  • Предыдущие места работы (при наличии) с указанием должности и срока пребывания на ней
  • Место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания
  • Контактный номер телефона
  • Информация о членах семьи (с указанием их фамилий, имен и отчеств полностью, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания)

Характеристика с предыдущего места работы (заказывается на предыдущем месте работы)

Рекомендательное письмо из части (на занятие вакантной должности)

Копия паспорта (ID-карты) гражданина Украины

Копия карточки налогоплательщика (справки о присвоении идентификационного номера)

Копия документа о рождении

Копии документов об образовании

Копия документа воинского учета (военный билет или приписное свидетельство)

Копия документа о браке или расторжении брака (при наличии)

Копия документов о рождении ребенка/детей (при наличии)

Выписка (из «Дії») об отсутствии судимости (выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»)

Выписка (из «Дії») о месте проживания (копия справки о регистрации места проживания лица)

Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки)

Две фотографии размером 9×12

Стандартный блок из восьми фотографий 3×4

Справка ВВК о пригодности к прохождению службы на соответствующей должности.

ВСУ ТЦК мобилизация

