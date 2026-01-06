В ТЦК напомнили, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ
Донецкий областной ТЦК напомнил, какие документы нужно собрать для службы по контракту в ВСУ.
Среди них:
Автобиография (составляется самостоятельно в рукописном и печатном экземплярах) с такими сведениями:
- Фамилия, имя и отчество полностью
- Дата и место рождения
- Полученное образование (начиная со школы) с указанием периода обучения в соответствующих учебных заведениях и/или времени их окончания
- Предыдущие места работы (при наличии) с указанием должности и срока пребывания на ней
- Место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания
- Контактный номер телефона
- Информация о членах семьи (с указанием их фамилий, имен и отчеств полностью, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания)
Характеристика с предыдущего места работы (заказывается на предыдущем месте работы)
Рекомендательное письмо из части (на занятие вакантной должности)
Копия паспорта (ID-карты) гражданина Украины
Копия карточки налогоплательщика (справки о присвоении идентификационного номера)
Копия документа о рождении
Копии документов об образовании
Копия документа воинского учета (военный билет или приписное свидетельство)
Копия документа о браке или расторжении брака (при наличии)
Копия документов о рождении ребенка/детей (при наличии)
Выписка (из «Дії») об отсутствии судимости (выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»)
Выписка (из «Дії») о месте проживания (копия справки о регистрации места проживания лица)
Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки)
Две фотографии размером 9×12
Стандартный блок из восьми фотографий 3×4
Справка ВВК о пригодности к прохождению службы на соответствующей должности.
