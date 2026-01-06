Хабарі на кордоні: прикордонники зупинили спроби підкупу на понад 23 млн грн

З початку дії воєнного стану припинено 1929 спроб підкупу на загальну суму понад 23,2 млн гривень.

Державна прикордонна служба оприлюднила статистику щодо протидії корупції за грудень та весь період воєнного стану.

Як повідомили в ДПСУ, у грудні прикордонники припинили 51 спробу надання неправомірної вигоди на загальну суму 227,5 тис. грн.

Крім того, протягом минулого місяця було зафіксовано три факти можливого порушення антикорупційного законодавства з боку особового складу відомства. Йдеться про правопорушення, передбачені ст. 369-2 та ст. 364 Кримінального кодексу України, а також ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В одному з випадків військовослужбовця вже притягнуто до кримінальної відповідальності, матеріали за іншими фактами передано до компетентних органів.

Загалом протягом 2025 року співробітники ДПСУ запобігли 609 спробам підкупу на суму 7,1 млн грн.

За даними прикордонної служби, з початку дії воєнного стану в Україні припинено 1929 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 23,2 млн грн, що, за словами відомства, свідчить про системну роботу з протидії корупційним проявам на державному кордоні.

