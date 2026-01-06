  1. В Украине

Взятки на границе: пограничники пресекли попытки подкупа на более чем 23 млн грн

11:18, 6 января 2026
С начала действия военного положения пресечено 1929 попыток подкупа на общую сумму более 23,2 млн гривен.
Государственная пограничная служба обнародовала статистику по противодействию коррупции за декабрь и весь период военного положения.

Как сообщили в ГПСУ, в декабре пограничники пресекли 51 попытку предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 227,5 тыс. грн.

Кроме того, в течение прошлого месяца было зафиксировано три факта возможного нарушения антикоррупционного законодательства со стороны личного состава ведомства. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 369-2 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а также ст. 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В одном из случаев военнослужащий уже привлечен к уголовной ответственности, материалы по другим фактам переданы в компетентные органы.

В целом в течение 2025 года сотрудники ГПСУ предотвратили 609 попыток подкупа на сумму 7,1 млн грн.

По данным пограничной службы, с начала действия военного положения в Украине пресечено 1929 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 23,2 млн грн, что, по словам ведомства, свидетельствует о системной работе по противодействию коррупционным проявлениям на государственной границе.

