  1. У світі

У Білому домі заявили, що Гренландія має бути частиною США

09:06, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стівен Міллер заявив, що ніхто не збирається воювати зі США у військовому відношенні через майбутнє Гренландії.
У Білому домі заявили, що Гренландія має бути частиною США
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Про це заявив заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер, пише CNN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною США... Ніхто не збирається воювати (зі США - ред.) у військовому відношенні через майбутнє Гренландії», - сказав він.

Коли ведучий запитав у Міллера, чи виключено військове втручання, посадовець ухилився від відповіді і замість цього поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

«На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє твердження про те, що Гренландія є колонією Данії? (США - ред.) - це сила НАТО. Для того щоб (США - ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна», - сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам «абсолютно необхідна» Гренландія. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Данія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]