У Білому домі заявили, що Гренландія має бути частиною США

Стівен Міллер заявив, що ніхто не збирається воювати зі США у військовому відношенні через майбутнє Гренландії.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Про це заявив заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер, пише CNN.

«Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною США... Ніхто не збирається воювати (зі США - ред.) у військовому відношенні через майбутнє Гренландії», - сказав він.

Коли ведучий запитав у Міллера, чи виключено військове втручання, посадовець ухилився від відповіді і замість цього поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

«На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє твердження про те, що Гренландія є колонією Данії? (США - ред.) - це сила НАТО. Для того щоб (США - ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна», - сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам «абсолютно необхідна» Гренландія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.