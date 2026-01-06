У Білому домі заявили, що Гренландія має бути частиною США
Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Про це заявив заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер, пише CNN.
«Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною США... Ніхто не збирається воювати (зі США - ред.) у військовому відношенні через майбутнє Гренландії», - сказав він.
Коли ведучий запитав у Міллера, чи виключено військове втручання, посадовець ухилився від відповіді і замість цього поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.
«На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє твердження про те, що Гренландія є колонією Данії? (США - ред.) - це сила НАТО. Для того щоб (США - ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна», - сказав він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам «абсолютно необхідна» Гренландія.
