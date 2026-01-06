В Белом доме заявили, что Гренландия должна быть частью США

Стивен Миллер заявил, что никто не собирается воевать с США в военном отношении из-за будущего Гренландии.

Фото: Getty Images

Гренландия должна войти в состав США как часть американской системы безопасности. Об этом заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, пишет CNN.

«Президент четко высказывался на протяжении месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в состав которой входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности… Гренландия должна быть частью США… Никто не собирается воевать (с США — ред.) в военном отношении из-за будущего Гренландии», — сказал он.

Когда ведущий спросил у Миллера, исключено ли военное вмешательство, чиновник уклонился от ответа и вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.

«На чем основаны их территориальные претензии? На чем базируется их утверждение о том, что Гренландия является колонией Дании? (США — ред.) — это сила НАТО. Для того чтобы (США — ред.) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам «абсолютно необходима» Гренландия.

