  1. В мире

Нам абсолютно необходима Гренландия, — Дональд Трамп

20:07, 4 января 2026
Дональд Трамп заявил, что Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «абсолютно необходима» Гренландия. Об этом пишет журнал The Atlantic, автор которого пересказывает свою беседу с Трампом в его гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

Трамп описал остров, являющийся территорией Дании — члена НАТО, — как район, «окруженный российскими и китайскими кораблями».

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — сказал он, обсуждая стратегическое значение острова.

При этом, обсуждая будущее Венесуэлы, он добавил: «Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет», — цитирует издание Трампа.

Напомним, в 2025 году Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов. Более того, он не исключает, что контроль над островом США получат военным путем.

Кроме того, в Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии.

