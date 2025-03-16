Практика судов
  1. В мире

В Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии

09:03, 16 марта 2025
Протесты проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу».
В Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о потенциальном присоединении Гренландии к Штатам. На вопрос журналиста о его видении возможной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

После этого заявления на территории Гренландии начались массовые демонстрации, пишет газета Dagens Nyheter.

Сообщается, что около тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии — Нууке. Это крупнейшая демонстрация в истории острова.

Протестующие также вышли на улицы второго по величине города Сисимиут.

Стоит отметить, что население Гренландии составляет 57 000 человек, а самого Нуука — 19 000.

«Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины», — заявил Йенс-Фредерик Нильсен, лидер либеральной партии Demokraatit, которая победила на парламентских выборах на прошлой неделе.

Митингующие держали плакаты с англоязычными лозунгами: «Yankee go home» и «We are not for sale» (Мы не продаемся). Протесты проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу».

Фото: Getty Images

Как известно, в Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Ранее президент США Дональд Трампвыразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Лучше увольте меня или расстреляйте, потому что я причиню вред правосудию» — судьи Апелляционной палаты ВАКС остались с предупреждением за нарушение права на защиту

Высший совет правосудия оставил дисциплинарное взыскание для судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида в силе.

Зарплату работникам аппаратов судов, а также секретариатов ВСП и ВККС смогут увеличить за счет судебного сбора – Верховная Рада приняла закон

За счет поступлений от уплаты судебного сбора Кабмин сможет установить увеличенные коэффициенты для оплаты труда госслужащих в органах судебной власти, в том числе в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Дональд Трамп издал указ о защите федерального правительства от необоснованных судебных запретов ввиду исков активистских групп

Указ Трампа призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями, отбирающих «благоприятные суды» для оспаривания правительственных решений.

Верховная Рада одобрила ограничения в закон о рекламе в отношении материалов, способствующих осведомленности о деятельности должностных лиц — членов политических партий

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому освещение деятельности органов государственной власти по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду