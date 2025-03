В Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии

Протесты проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о потенциальном присоединении Гренландии к Штатам. На вопрос журналиста о его видении возможной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

После этого заявления на территории Гренландии начались массовые демонстрации, пишет газета Dagens Nyheter.

Сообщается, что около тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии — Нууке. Это крупнейшая демонстрация в истории острова.

Протестующие также вышли на улицы второго по величине города Сисимиут.

Стоит отметить, что население Гренландии составляет 57 000 человек, а самого Нуука — 19 000.

«Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины», — заявил Йенс-Фредерик Нильсен, лидер либеральной партии Demokraatit, которая победила на парламентских выборах на прошлой неделе.

Митингующие держали плакаты с англоязычными лозунгами: «Yankee go home» и «We are not for sale» (Мы не продаемся). Протесты проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу».

Как известно, в Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Ранее президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

