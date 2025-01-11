Финский премьер Орпо не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не верит в вооруженные действия в Гренландии.

Источник фото: Ken Mürk/ERR

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию. Об этом он сказал в эфире утренней программы телерадиовещателя Yle.

«Я не верю в вооруженные действия, например, в Гренландии», - сказал Орпо.

Орпо заявил, что нужно понимать, что Дональд Трамп имеет собственную манеру говорить.

«И вы должны различать то, что он говорит, и то, что сделано», - сказал Премьер-министр Финляндии.

«Если вы подумаете об этих вещах, то есть Гренландии, Панаме и Канаде. Вы можете увидеть повестку дня Трампа на заднем плане. Он хочет укрепить позиции США как в торговле, так и в сфере безопасности», - добавил Орпо.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Гренландия — крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове, сообщили в СМИ.

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