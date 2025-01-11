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Фінський прем'єр Орпо не вірить, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію

15:24, 11 січня 2025
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не вірить в збройні дії у Гренландії.
Фінський прем'єр Орпо не вірить, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію
Джерело фото: Ken Mürk/ERR
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Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію. Про це він сказав в ефірі ранкової програми телерадіомовника Yle.

«Я не вірю в збройні дії, наприклад, у Гренландії», - сказав Орпо.

Орпо заявив, що треба розуміти, що Дональд Трамп має власну манеру говорити.

«І ви повинні розрізняти те, що він говорить, і те, що зроблено», - сказав Прем'єр-міністр Фінляндії.

«Якщо ви подумаєте про ці речі, тобто Гренландію, Панаму та Канаду. Ви можете побачити порядок денний Трампа на задньому плані. Він хоче зміцнити позиції Сполучених Штатів як у торгівлі, так і в сфері безпеки», - додав Орпо.

Також стало відомо, що Данія висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії та збільшення військової присутності США на острові, повідомили у ЗМІ.

Раніше обраний президент США Дональд Трампвисловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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США Данія Фінляндія

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