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Трамп на Різдво заявив про об’єднання з Канадою та згадав Панамський канал та Гренландію

08:48, 26 грудня 2024
Обраний президент США Дональд Трамп назвав Джастіна Трюдо «губернатором» Канади.
Трамп на Різдво заявив про об’єднання з Канадою та згадав Панамський канал та Гренландію
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Обраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив пропозицію Канаді стати 51-им штатом США. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому», - зазначив Трамп.

Він також назвав Джастіна Трюдо «губернатором» Канади. За його словами, податки для жителів країни високі, але «якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено більш ніж на 60%».

Трамп також звернувся до людей Гренландії, «які потрібні Сполученим Штатам для цілей національної безпеки і які хочуть, щоб США були там».

Зазначимо, що під час свого першого президентства Трамп пропонував купити Гренландію.

Обраний президент США анонсував запровадити 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять з Канади й Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю. Крім того, такі тарифні ідеї позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як «51-й штат США».

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США Дональд Трамп Канада

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