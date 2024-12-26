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Трамп на Рождество заявил об объединении с Канадой и вспомнил Панамский канал и Гренландию

08:48, 26 декабря 2024
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Джастина Трюдо «губернатором» Канады.
Трамп на Рождество заявил об объединении с Канадой и вспомнил Панамский канал и Гренландию
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Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении в очередной раз высказал предложение Канаде стать 51-м штатом США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад», - отметил Трамп.

Он также назвал Джастина Трюдо «губернатором» Канады. По его словам, налоги для жителей страны высоки, но «если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%».

Трамп также обратился к людям Гренландии, «которые нужны Соединенным Штатам для целей национальной безопасности и которые хотят, чтобы США были там».

Отметим, что в своем первом президентстве Трамп предлагал купить Гренландию.

Избранный президент США анонсировал ввести 25-процентный тариф на все поступающие из Канады и Мексики товары и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая. Кроме того, такие тарифные идеи обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как «51 штате».

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США Дональд Трамп Канада

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