Дипломаты ЕС скептически оценивают возможность появления европейских миротворцев в Украине, если не будут привлечены США

Потенциальные препятствия в реализации этой идеи указали собеседники медиа в дипломатических кругах ЕС.

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Дипломаты и должностные лица ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, следивших за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены по поводу шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на трех собеседников, которые не уполномочены официально комментировать эту тему СМИ.

При условии, что Соединенные Штаты не участвуют в миссии, убедить население Европы в необходимости отправить европейских военных в Украину будет, отмечают, очень сложно, пишут в СМИ.

«Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать», - цитируют в СМИ одного из должностных лиц ЕС.

Еще одно потенциальное препятствие в реализации этой идеи указал также собеседник Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС.

«Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно «продать» европейскому населению (отправка «наших парней» в Украину умирать – отличная фраза для популистов)», – цитируют дипломата ЕС на условиях анонимности.

Обсуждение возможности отправки миротворческой миссии в Украину в рамках более широких гарантий безопасности активизировалось после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, выступающего за прекращение огня.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока не будет деталей.

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