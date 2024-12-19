Зеленский в Брюсселе обсудил с Макроном возможность отправки миротворцев в Украину

В Брюсселе Владимир Зеленский встретился с Эмманюэлем Макроном, это была уже восьмая их встреча в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока не будет деталей.

«Что касается миротворцев, мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею усиления Украины, и вы это понимаете. Мы поддерживаем идею усиления Украины и вы это понимаете. Вопросы здесь детали, мы обсуждаем эти детали», - сказал Зеленский журналистам в Брюсселе.

По словам Президента, французский лидер «уже имел контакты с некоторыми лидерами».

«Пока что не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых людей на этот счет. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в чем риски», – отметил Зеленский.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, що перед тем как принимать решение по отправке в Украину европейской миротворческой миссии, нужно достичь мира, а Россия его не хочет.

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