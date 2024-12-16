Чтобы обсуждать вопросы миротворцев в Украине, прежде всего нужен мир, а РФ его не хочет – Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, как продвигается вопрос миротворцев в Украине.

Источник фото: DR

Перед тем как принимать решение по отправке в Украину европейской миротворческой миссии, нужно достичь мира, а Россия его не хочет. Об этом заявила перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не желает мира. Это четко понятно», – отметила Кая Каллас, упомянув интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, в котором тот сказал, что Москва не отступила от своих целей в Украине.

«Поэтому мы не можем обсуждать это», – добавила она.

Отметим, что ранее вице-премьер по евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, что топ-должностные лица ЕС, как и администрация президента США Джо Байдена, ведут разговоры о мобилизации 18-24 летних украинских мужчин. В частности, этот вопрос поднимала вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, которая сейчас возглавила дипломатию ЕС вместо Жозепа Борреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.