Щоб обговорювати питання миротворців в Україні, насамперед потрібен мир, а РФ його не хоче, – Кая Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, як просувається питання миротворців в Україні.

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Перед тим як ухвалювати рішення щодо відправлення в Україну європейської миротворчої місії, потрібно досягти миру, а Росія його не хоче. Про це заявила перед засіданням міністрів закордонних справ Євросоюзу глава європейської дипломатії Кая Каллас.

«Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло», – зазначила Кая Каллас, згадавши інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Такеру Карлсону, в якому той сказав, що Москва не відступила від своїх цілей в Україні.

«Тому ми не можемо це обговорювати», – додала вона.

Зазначимо, що раніше віцепрем’єрка з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що топ-посадовці ЄС, як і адміністрація президента США Джо Байдена, ведуть розмови про мобілізацію 18-24 річних українських чоловіків. Зокрема, це питання підіймала віце-президентка Єврокомісії Кая Каллас, яка зараз очолила дипломатію ЄС замість Жозепа Борреля.

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