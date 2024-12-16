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Помер колишній розробник ChatGPT Сухір Баладжі, який публічно критикував OpenAI

12:42, 16 грудня 2024
Сухір Баладжі майже чотири роки займався розробкою ChatGPT, але у серпні 2024 року залишив OpenAI.
Помер колишній розробник ChatGPT Сухір Баладжі, який публічно критикував OpenAI
Фото: Organiser
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У Сан-Франциско знайдено мертвим колишнього співробітника OpenAI Сухіра Баладжі, який публічно критикував компанію перед своєю смертю. Тіло чоловіка було виявлено 26 листопада після звернення друзів. Поліція підтвердила, що причиною смерті став суїцид, пише Bild.

Баладжі працював у OpenAI майже чотири роки, займаючись розробкою ChatGPT, але у серпні 2024 року залишив компанію. Відтоді він почав активно критикувати OpenAI, зокрема за використання даних, захищених авторським правом, що він вважав порушенням закону. У своїх інтерв'ю він стверджував, що технології OpenAI руйнують економічну основу творців контенту та підривають інтернет-екосистему.

Компанія відкинула звинувачення, заявивши, що її робота із загальнодоступними даними відповідає юридичним нормам. Смерть Баладжі викликала питання щодо можливого зв'язку між його критикою і трагічним інцидентом. В OpenAI висловили співчуття родині покійного. «Ми глибоко вражені цією трагедією і висловлюємо співчуття його близьким у цей скрутний час», — повідомили представники компанії.

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США ChatGPT OpenAI

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